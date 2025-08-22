Ninja Pump – hinta (NINJAPUMP)
Ninja Pump (NINJAPUMP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001837. Viimeisen 24 tunnin aikana NINJAPUMP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NINJAPUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00051518, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001768.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NINJAPUMP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ninja Pump-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NINJAPUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.79M ja sen kokonaistarjonta on 999789346.155341. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.36K.
Tämän päivän aikana Ninja Pump – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ninja Pump – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000033653.
Viimeisten 60 päivän aikana Ninja Pump – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000003424.
Viimeisten 90 päivän aikana Ninja Pump – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0000033653
|-18.31%
|60 päivää
|$ -0.0000003424
|-1.86%
|90 päivää
|$ 0
|--
$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
