Ninja Pump-logo

Ninja Pump – hinta (NINJAPUMP)

Ei listattu

1NINJAPUMP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Ninja Pump (NINJAPUMP) -hintakaavio
Ninja Pump (NINJAPUMP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00051518
$ 0.00051518$ 0.00051518

$ 0.00001768
$ 0.00001768$ 0.00001768

--

--

-10.55%

-10.55%

Ninja Pump (NINJAPUMP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001837. Viimeisen 24 tunnin aikana NINJAPUMP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NINJAPUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00051518, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001768.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NINJAPUMP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ninja Pump (NINJAPUMP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.36K
$ 18.36K$ 18.36K

--
----

$ 18.36K
$ 18.36K$ 18.36K

999.79M
999.79M 999.79M

999,789,346.155341
999,789,346.155341 999,789,346.155341

Ninja Pump-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NINJAPUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.79M ja sen kokonaistarjonta on 999789346.155341. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.36K.

Ninja Pump (NINJAPUMP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ninja Pump – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ninja Pump – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000033653.
Viimeisten 60 päivän aikana Ninja Pump – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000003424.
Viimeisten 90 päivän aikana Ninja Pump – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000033653-18.31%
60 päivää$ -0.0000003424-1.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on Ninja Pump (NINJAPUMP)

$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ninja Pump (NINJAPUMP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ninja Pump-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ninja Pump (NINJAPUMP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ninja Pump (NINJAPUMP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ninja Pump-rahakkeelle.

Tarkista Ninja Pump-rahakkeen hintaennuste nyt!

NINJAPUMP paikallisiin valuuttoihin

Ninja Pump (NINJAPUMP) -rahakkeen tokenomiikka

Ninja Pump (NINJAPUMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NINJAPUMP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ninja Pump (NINJAPUMP)”

Paljonko Ninja Pump (NINJAPUMP) on arvoltaan tänään?
NINJAPUMP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001837 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NINJAPUMP-USD-parin nykyinen hinta?
NINJAPUMP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001837. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ninja Pump-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NINJAPUMP markkina-arvo on $ 18.36K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NINJAPUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NINJAPUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.79M USD.
Mikä oli NINJAPUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NINJAPUMP saavutti ATH-hinnaksi 0.00051518 USD.
Mikä oli NINJAPUMP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NINJAPUMP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001768 USD.
Mikä on NINJAPUMP-rahakkeen treidausvolyymi?
NINJAPUMP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NINJAPUMP tänä vuonna korkeammalle?
NINJAPUMP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NINJAPUMP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.