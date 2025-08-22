Lisätietoja NILE-rahakkeesta

Nile-logo

Nile – hinta (NILE)

Ei listattu

1NILE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.08682
-1.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Nile (NILE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:15:14 (UTC+8)

Nile (NILE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.083486
24 h:n matalin
$ 0.088671
24 h:n korkein

$ 0.083486
$ 0.088671
$ 2.45
$ 0.080992
-0.12%

-1.38%

-12.68%

-12.68%

Nile (NILE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.08682. Viimeisen 24 tunnin aikana NILE on vaihdellut alimmillaan $ 0.083486 ja korkeimmillaan $ 0.088671 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NILE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.45, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.080992.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NILE on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -1.38% 24 tunnin aikana ja -12.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nile (NILE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 391.06K
$ 391.06K$ 391.06K

--
$ 1.32M
4.50M
15,158,014.28378094
Nile-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 391.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NILE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.50M ja sen kokonaistarjonta on 15158014.28378094. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.32M.

Nile (NILE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nile – USD -hinta muuttui $ -0.00122219631021516.
Viimeisten 30 päivän aikana Nile – USD -hinnan muutos oli $ -0.0812443848.
Viimeisten 60 päivän aikana Nile – USD -hinnan muutos oli $ -0.0757807241.
Viimeisten 90 päivän aikana Nile – USD -hinnan muutos oli $ -0.4913968351974033.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00122219631021516-1.38%
30 päivää$ -0.0812443848-93.57%
60 päivää$ -0.0757807241-87.28%
90 päivää$ -0.4913968351974033-84.98%

Mikä on Nile (NILE)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nile-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nile (NILE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nile (NILE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nile-rahakkeelle.

Tarkista Nile-rahakkeen hintaennuste nyt!

NILE paikallisiin valuuttoihin

Nile (NILE) -rahakkeen tokenomiikka

Nile (NILE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NILE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nile (NILE)”

Paljonko Nile (NILE) on arvoltaan tänään?
NILE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08682 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NILE-USD-parin nykyinen hinta?
NILE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.08682. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nile-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NILE markkina-arvo on $ 391.06K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NILE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NILE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.50M USD.
Mikä oli NILE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NILE saavutti ATH-hinnaksi 2.45 USD.
Mikä oli NILE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NILE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.080992 USD.
Mikä on NILE-rahakkeen treidausvolyymi?
NILE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NILE tänä vuonna korkeammalle?
NILE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NILE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
