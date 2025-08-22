Lisätietoja NIKITA-rahakkeesta

NIKITA-rahakkeen hintatiedot

NIKITA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NIKITA-rahakkeen tokenomiikka

NIKITA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

NIKITA by Virtuals-logo

NIKITA by Virtuals – hinta (NIKITA)

Ei listattu

1NIKITA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+7.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen NIKITA by Virtuals (NIKITA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:28:05 (UTC+8)

NIKITA by Virtuals (NIKITA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00803046
$ 0.00803046$ 0.00803046

$ 0
$ 0$ 0

-1.20%

+6.64%

+9.47%

+9.47%

NIKITA by Virtuals (NIKITA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NIKITA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NIKITA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00803046, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NIKITA on muuttunut -1.20% viimeisen tunnin aikana, +6.64% 24 tunnin aikana ja +9.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 63.41K
$ 63.41K$ 63.41K

--
----

$ 63.41K
$ 63.41K$ 63.41K

997.29M
997.29M 997.29M

997,293,477.1918895
997,293,477.1918895 997,293,477.1918895

NIKITA by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NIKITA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.29M ja sen kokonaistarjonta on 997293477.1918895. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.41K.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NIKITA by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NIKITA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NIKITA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NIKITA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.64%
30 päivää$ 0-37.96%
60 päivää$ 0-32.53%
90 päivää$ 0--

Mikä on NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

NIKITA by Virtuals (NIKITA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NIKITA by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NIKITA by Virtuals (NIKITA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NIKITA by Virtuals (NIKITA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NIKITA by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista NIKITA by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

NIKITA paikallisiin valuuttoihin

NIKITA by Virtuals (NIKITA) -rahakkeen tokenomiikka

NIKITA by Virtuals (NIKITA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NIKITA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NIKITA by Virtuals (NIKITA)”

Paljonko NIKITA by Virtuals (NIKITA) on arvoltaan tänään?
NIKITA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NIKITA-USD-parin nykyinen hinta?
NIKITA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NIKITA by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NIKITA markkina-arvo on $ 63.41K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NIKITA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NIKITA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.29M USD.
Mikä oli NIKITA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NIKITA saavutti ATH-hinnaksi 0.00803046 USD.
Mikä oli NIKITA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NIKITA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NIKITA-rahakkeen treidausvolyymi?
NIKITA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NIKITA tänä vuonna korkeammalle?
NIKITA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NIKITA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:28:05 (UTC+8)

NIKITA by Virtuals (NIKITA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.