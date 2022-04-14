Night Riders (RIDERS) -rahakkeen tokenomiikka

Night Riders (RIDERS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Night Riders (RIDERS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Night Riders (RIDERS) -rahakkeen tiedot

Night Riders is a unique meme token built on the Solana blockchain, drawing inspiration from The Night Riders, a book that beautifully captures the spirit of adventure, camaraderie, and perseverance. The project celebrates the essence of those who push forward, fueled by passion and imagination, especially during the quiet, late-night hours when ideas thrive.

What sets Night Riders apart is its creative foundation, rooted in the artistic influence of Matt Furie, known for his iconic and whimsical style. By merging storytelling, humor, and art, the project has crafted a distinct identity that resonates with dreamers, hustlers, and visionaries who refuse to settle.

Leveraging the speed, efficiency, and scalability of Solana, Night Riders offers more than just a meme token—it’s a thriving, community-driven ecosystem. This project encourages collaboration and creativity, empowering its community to embrace their individuality while fostering a sense of belonging.

With a focus on blending blockchain technology with cultural and artistic elements, Night Riders invites everyone to join the ride and become part of an ever-evolving journey where imagination and innovation take center stage.

Virallinen verkkosivusto:
https://nightriders.meme/

Night Riders (RIDERS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Night Riders (RIDERS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K
Kokonaistarjonta:
$ 795.28M
$ 795.28M$ 795.28M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 795.28M
$ 795.28M$ 795.28M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00460228
$ 0.00460228$ 0.00460228
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Night Riders (RIDERS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Night Riders (RIDERS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RIDERS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RIDERS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RIDERS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RIDERS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

RIDERS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RIDERS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RIDERS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

