1NFTL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00027649
$0.00027649$0.00027649
+0.50%1D
USD
Reaaliaikainen Nifty League (NFTL) -hintakaavio
Nifty League (NFTL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.072468
$ 0.072468$ 0.072468

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.59%

-12.34%

-12.34%

Nifty League (NFTL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NFTL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NFTL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.072468, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NFTL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.59% 24 tunnin aikana ja -12.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nifty League (NFTL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 276.49K
$ 276.49K$ 276.49K

--
----

$ 276.49K
$ 276.49K$ 276.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nifty League-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 276.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NFTL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 276.49K.

Nifty League (NFTL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nifty League – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nifty League – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Nifty League – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Nifty League – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.59%
30 päivää$ 0-5.26%
60 päivää$ 0+28.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on Nifty League (NFTL)

The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nifty League (NFTL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nifty League-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nifty League (NFTL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nifty League (NFTL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nifty League-rahakkeelle.

Tarkista Nifty League-rahakkeen hintaennuste nyt!

NFTL paikallisiin valuuttoihin

Nifty League (NFTL) -rahakkeen tokenomiikka

Nifty League (NFTL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NFTL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nifty League (NFTL)”

Paljonko Nifty League (NFTL) on arvoltaan tänään?
NFTL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NFTL-USD-parin nykyinen hinta?
NFTL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nifty League-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NFTL markkina-arvo on $ 276.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NFTL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NFTL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli NFTL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NFTL saavutti ATH-hinnaksi 0.072468 USD.
Mikä oli NFTL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NFTL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NFTL-rahakkeen treidausvolyymi?
NFTL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NFTL tänä vuonna korkeammalle?
NFTL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NFTL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
