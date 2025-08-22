Lisätietoja NICO-rahakkeesta

NICO-logo

NICO – hinta (NICO)

Ei listattu

1NICO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.80%1D
USD
Reaaliaikainen NICO (NICO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:27:49 (UTC+8)

NICO (NICO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.88%

-7.12%

-7.12%

NICO (NICO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NICO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NICO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NICO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.88% 24 tunnin aikana ja -7.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NICO (NICO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.04K
$ 4.04K$ 4.04K

--
----

$ 4.04K
$ 4.04K$ 4.04K

999.82M
999.82M 999.82M

999,823,943.935067
999,823,943.935067 999,823,943.935067

NICO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.04K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NICO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.82M ja sen kokonaistarjonta on 999823943.935067. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.04K.

NICO (NICO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NICO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NICO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NICO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NICO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.88%
30 päivää$ 0-96.35%
60 päivää$ 0-94.65%
90 päivää$ 0--

Mikä on NICO (NICO)

Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account

NICO (NICO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NICO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NICO (NICO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NICO (NICO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NICO-rahakkeelle.

Tarkista NICO-rahakkeen hintaennuste nyt!

NICO paikallisiin valuuttoihin

NICO (NICO) -rahakkeen tokenomiikka

NICO (NICO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NICO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NICO (NICO)”

Paljonko NICO (NICO) on arvoltaan tänään?
NICO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NICO-USD-parin nykyinen hinta?
NICO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NICO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NICO markkina-arvo on $ 4.04K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NICO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NICO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.82M USD.
Mikä oli NICO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NICO saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NICO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NICO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NICO-rahakkeen treidausvolyymi?
NICO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NICO tänä vuonna korkeammalle?
NICO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NICO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:27:49 (UTC+8)

