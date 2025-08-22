Lisätietoja NFTXBT-rahakkeesta

1NFTXBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00044331
$0.00044331$0.00044331
-4.50%1D
nftxbt (NFTXBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NFTXBT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NFTXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02622555, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NFTXBT on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, -5.11% 24 tunnin aikana ja +22.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

nftxbt-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 440.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NFTXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.73M ja sen kokonaistarjonta on 994733220.3782278. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 440.97K.

Mikä on nftxbt (NFTXBT)

ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

nftxbt (NFTXBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:50:54 (UTC+8)

