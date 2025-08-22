nftxbt – hinta (NFTXBT)
-0.10%
-5.11%
+22.17%
+22.17%
nftxbt (NFTXBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NFTXBT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NFTXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02622555, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NFTXBT on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, -5.11% 24 tunnin aikana ja +22.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
nftxbt-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 440.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NFTXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.73M ja sen kokonaistarjonta on 994733220.3782278. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 440.97K.
Tämän päivän aikana nftxbt – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana nftxbt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana nftxbt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana nftxbt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-5.11%
|30 päivää
|$ 0
|-13.40%
|60 päivää
|$ 0
|-12.67%
|90 päivää
|$ 0
|--
ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon nftxbt (NFTXBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko nftxbt (NFTXBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita nftxbt-rahakkeelle.
Tarkista nftxbt-rahakkeen hintaennuste nyt!
nftxbt (NFTXBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NFTXBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.