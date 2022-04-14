NFTrade (NFTD) -rahakkeen tokenomiikka
NFTrade (NFTD) -rahakkeen tiedot
NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market.
NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.
NFTrade (NFTD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu NFTrade (NFTD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
NFTrade (NFTD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
NFTrade (NFTD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä NFTD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NFTD-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät NFTD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NFTD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
NFTD-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne NFTD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NFTD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.