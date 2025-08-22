Lisätietoja NFTD-rahakkeesta

NFTrade-logo

NFTrade – hinta (NFTD)

Ei listattu

1NFTD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00229341
$0.00229341$0.00229341
-0.60%1D
USD
Reaaliaikainen NFTrade (NFTD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:27:07 (UTC+8)

NFTrade (NFTD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00225961
$ 0.00225961$ 0.00225961
24 h:n matalin
$ 0.00230879
$ 0.00230879$ 0.00230879
24 h:n korkein

$ 0.00225961
$ 0.00225961$ 0.00225961

$ 0.00230879
$ 0.00230879$ 0.00230879

$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

$ 0.00211235
$ 0.00211235$ 0.00211235

-0.00%

-0.66%

+4.43%

+4.43%

NFTrade (NFTD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00229341. Viimeisen 24 tunnin aikana NFTD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00225961 ja korkeimmillaan $ 0.00230879 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NFTD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.21, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00211235.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NFTD on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.66% 24 tunnin aikana ja +4.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NFTrade (NFTD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 106.84K
$ 106.84K$ 106.84K

--
----

$ 309.61K
$ 309.61K$ 309.61K

46.58M
46.58M 46.58M

135,000,000.0
135,000,000.0 135,000,000.0

NFTrade-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 106.84K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NFTD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.58M ja sen kokonaistarjonta on 135000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 309.61K.

NFTrade (NFTD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NFTrade – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NFTrade – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000890095.
Viimeisten 60 päivän aikana NFTrade – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001086058.
Viimeisten 90 päivän aikana NFTrade – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001539408955333693.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.66%
30 päivää$ +0.0000890095+3.88%
60 päivää$ -0.0001086058-4.73%
90 päivää$ -0.0001539408955333693-6.29%

Mikä on NFTrade (NFTD)

NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.

NFTrade (NFTD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NFTrade-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NFTrade (NFTD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NFTrade (NFTD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NFTrade-rahakkeelle.

Tarkista NFTrade-rahakkeen hintaennuste nyt!

NFTD paikallisiin valuuttoihin

NFTrade (NFTD) -rahakkeen tokenomiikka

NFTrade (NFTD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NFTD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NFTrade (NFTD)”

Paljonko NFTrade (NFTD) on arvoltaan tänään?
NFTD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00229341 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NFTD-USD-parin nykyinen hinta?
NFTD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00229341. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NFTrade-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NFTD markkina-arvo on $ 106.84K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NFTD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NFTD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.58M USD.
Mikä oli NFTD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NFTD saavutti ATH-hinnaksi 2.21 USD.
Mikä oli NFTD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NFTD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00211235 USD.
Mikä on NFTD-rahakkeen treidausvolyymi?
NFTD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NFTD tänä vuonna korkeammalle?
NFTD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NFTD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:27:07 (UTC+8)

NFTrade (NFTD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

