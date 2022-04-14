NFT Champions (CHAMP) -rahakkeen tokenomiikka
NFT Champions (CHAMP) -rahakkeen tiedot
Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region.
Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability.
You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours.
NFT Champions (CHAMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu NFT Champions (CHAMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
NFT Champions (CHAMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
NFT Champions (CHAMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CHAMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHAMP-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CHAMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHAMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CHAMP-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne CHAMP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHAMP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.