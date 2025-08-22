NFT Art Finance – hinta (NFTART)
NFT Art Finance (NFTART) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NFTART on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NFTART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NFTART on muuttunut +0.34% viimeisen tunnin aikana, -3.33% 24 tunnin aikana ja -12.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NFT Art Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 243.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NFTART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24,930.01T ja sen kokonaistarjonta on 1.0e+17. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 976.56K.
Tämän päivän aikana NFT Art Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NFT Art Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NFT Art Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NFT Art Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.33%
|30 päivää
|$ 0
|-16.96%
|60 päivää
|$ 0
|-1.55%
|90 päivää
|$ 0
|--
NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
NFT Art Finance (NFTART) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NFTART-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
