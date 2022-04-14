Nexus (NXS) -rahakkeen tokenomiikka
Nexus (NXS) -rahakkeen tiedot
"Nexus is a community-driven project with the common vision of a world inspired by innovative and responsible values, expansive technology, and the fundamental quality of connection being ubiquitous, free, and available to everyone. Nexus has been mined into existence since September 23rd , 2014 with no ICO or premine.The platform is designed and intended to simplify lives, empower communities, and streamline business. The release of the Tritium Protocol in late 2019 ushered in the era of the TAO Framework being the first of the three major architectural upgrades (Tritium, Amine, & Obsidian). Nexus is a seven-layered software stack that powers a register-based process virtual machine, serving as a powerful DApp and contract platform creating value across many industries. Development is accessible via an array of industry-specific JSON-based APIs including but not limited to: encrypted communication, digital identifiers, supply chain, asset management, cryptography, & tokenization. Nexus uses post-quantum signature schemes (FALCON), and automated key management functions through a technology called 'Signature Chains'. This technology eliminates key management issues (wallet.dat's) by allowing users to access their accounts with the familiarity of a username, password and PIN. Additional technology being developed by Nexus includes a Decentralized Autonomous Organization (DAO) for governance, Safenet, a hack resistant Operating System, a decentralized satellite & mesh network all connected through a multi-dimensional chaining structure that employs sharding, low latency transaction finality, and truly decentralized multi-layer consensus. "
Nexus (NXS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Nexus (NXS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Nexus (NXS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Nexus (NXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä NXS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NXS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät NXS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NXS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.