Lisätietoja NXM-rahakkeesta

NXM-rahakkeen hintatiedot

NXM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NXM-rahakkeen tokenomiikka

NXM-rahakkeen hintaennuste

Nexus Mutual-logo

Nexus Mutual – hinta (NXM)

Ei listattu

1NXM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$98.49
$98.49$98.49
-0.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Nexus Mutual (NXM) -hintakaavio
Nexus Mutual (NXM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 96.62
$ 96.62$ 96.62
24 h:n matalin
$ 99.38
$ 99.38$ 99.38
24 h:n korkein

$ 96.62
$ 96.62$ 96.62

$ 99.38
$ 99.38$ 99.38

$ 185.97
$ 185.97$ 185.97

$ 6.96
$ 6.96$ 6.96

-0.20%

-0.45%

-6.79%

-6.79%

Nexus Mutual (NXM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $98.49. Viimeisen 24 tunnin aikana NXM on vaihdellut alimmillaan $ 96.62 ja korkeimmillaan $ 99.38 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NXM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 185.97, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 6.96.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NXM on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.45% 24 tunnin aikana ja -6.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nexus Mutual (NXM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 220.96M
$ 220.96M$ 220.96M

--
----

$ 220.96M
$ 220.96M$ 220.96M

2.25M
2.25M 2.25M

2,248,174.618271097
2,248,174.618271097 2,248,174.618271097

Nexus Mutual-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 220.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.25M ja sen kokonaistarjonta on 2248174.618271097. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 220.96M.

Nexus Mutual (NXM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nexus Mutual – USD -hinta muuttui $ -0.44595117805801.
Viimeisten 30 päivän aikana Nexus Mutual – USD -hinnan muutos oli $ +22.7316397350.
Viimeisten 60 päivän aikana Nexus Mutual – USD -hinnan muutos oli $ +86.2296496320.
Viimeisten 90 päivän aikana Nexus Mutual – USD -hinnan muutos oli $ +38.805519122370624.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.44595117805801-0.45%
30 päivää$ +22.7316397350+23.08%
60 päivää$ +86.2296496320+87.55%
90 päivää$ +38.805519122370624+65.02%

Mikä on Nexus Mutual (NXM)

Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code.  The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. 

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nexus Mutual (NXM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nexus Mutual-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nexus Mutual (NXM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nexus Mutual (NXM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nexus Mutual-rahakkeelle.

Tarkista Nexus Mutual-rahakkeen hintaennuste nyt!

NXM paikallisiin valuuttoihin

Nexus Mutual (NXM) -rahakkeen tokenomiikka

Nexus Mutual (NXM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NXM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nexus Mutual (NXM)”

Paljonko Nexus Mutual (NXM) on arvoltaan tänään?
NXM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 98.49 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NXM-USD-parin nykyinen hinta?
NXM -USD-parin nykyinen hinta on $ 98.49. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nexus Mutual-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NXM markkina-arvo on $ 220.96M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.25M USD.
Mikä oli NXM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NXM saavutti ATH-hinnaksi 185.97 USD.
Mikä oli NXM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NXM-rahakkeen ATL-hinta oli 6.96 USD.
Mikä on NXM-rahakkeen treidausvolyymi?
NXM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NXM tänä vuonna korkeammalle?
NXM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NXM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

