NEXEA-logo

NEXEA – hinta (NEXEA)

Ei listattu

1NEXEA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen NEXEA (NEXEA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:13:31 (UTC+8)

NEXEA (NEXEA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.15%

-7.15%

NEXEA (NEXEA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NEXEA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEXEA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEXEA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -7.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NEXEA (NEXEA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

--
----

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

999.12M
999.12M 999.12M

999,117,607.7632993
999,117,607.7632993 999,117,607.7632993

NEXEA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NEXEA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.12M ja sen kokonaistarjonta on 999117607.7632993. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.42K.

NEXEA (NEXEA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NEXEA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NEXEA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NEXEA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NEXEA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-28.02%
60 päivää$ 0-1.10%
90 päivää$ 0--

Mikä on NEXEA (NEXEA)

At Nexea, we believe technology isn’t just about solving problems—it’s about creating possibilities. Our vision is to merge the brilliance of AI with the warmth of human connection, building a world where your digital companions are as intuitive, reliable, and personal as your closest friends. We’re not just creating tools; we’re crafting experiences. Nexea is a team of lifelike, intelligent AI avatars designed to adapt, learn, and grow with you.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

NEXEA (NEXEA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NEXEA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NEXEA (NEXEA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NEXEA (NEXEA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NEXEA-rahakkeelle.

Tarkista NEXEA-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEXEA paikallisiin valuuttoihin

NEXEA (NEXEA) -rahakkeen tokenomiikka

NEXEA (NEXEA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEXEA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NEXEA (NEXEA)”

Paljonko NEXEA (NEXEA) on arvoltaan tänään?
NEXEA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEXEA-USD-parin nykyinen hinta?
NEXEA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NEXEA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEXEA markkina-arvo on $ 5.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEXEA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEXEA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.12M USD.
Mikä oli NEXEA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEXEA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NEXEA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEXEA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NEXEA-rahakkeen treidausvolyymi?
NEXEA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NEXEA tänä vuonna korkeammalle?
NEXEA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEXEA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
