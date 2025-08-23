Lisätietoja NEW-rahakkeesta

NEW-rahakkeen hintatiedot

NEW-rahakkeen valkoinen paperi

NEW-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NEW-rahakkeen tokenomiikka

NEW-rahakkeen hintaennuste

Newmoney AI-logo

Newmoney AI – hinta (NEW)

Ei listattu

1NEW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Newmoney AI (NEW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:13:18 (UTC+8)

Newmoney AI (NEW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00594364
$ 0.00594364$ 0.00594364

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.33%

-1.33%

Newmoney AI (NEW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NEW on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00594364, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEW on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -1.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Newmoney AI (NEW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.71K
$ 5.71K$ 5.71K

--
----

$ 6.17K
$ 6.17K$ 6.17K

925.10M
925.10M 925.10M

999,957,467.21203
999,957,467.21203 999,957,467.21203

Newmoney AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NEW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 925.10M ja sen kokonaistarjonta on 999957467.21203. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.17K.

Newmoney AI (NEW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Newmoney AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Newmoney AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Newmoney AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Newmoney AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-3.44%
60 päivää$ 0-81.66%
90 päivää$ 0--

Mikä on Newmoney AI (NEW)

Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Newmoney AI (NEW) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Newmoney AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Newmoney AI (NEW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Newmoney AI (NEW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Newmoney AI-rahakkeelle.

Tarkista Newmoney AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEW paikallisiin valuuttoihin

Newmoney AI (NEW) -rahakkeen tokenomiikka

Newmoney AI (NEW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Newmoney AI (NEW)”

Paljonko Newmoney AI (NEW) on arvoltaan tänään?
NEW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEW-USD-parin nykyinen hinta?
NEW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Newmoney AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEW markkina-arvo on $ 5.71K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 925.10M USD.
Mikä oli NEW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEW saavutti ATH-hinnaksi 0.00594364 USD.
Mikä oli NEW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEW-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NEW-rahakkeen treidausvolyymi?
NEW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NEW tänä vuonna korkeammalle?
NEW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

