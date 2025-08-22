NEW WORLD ORDER – hinta (NWO)
NEW WORLD ORDER (NWO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003138. Viimeisen 24 tunnin aikana NWO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002951 ja korkeimmillaan $ 0.00003073 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NWO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00186399, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001734.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NWO on muuttunut +5.22% viimeisen tunnin aikana, +3.15% 24 tunnin aikana ja -7.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NEW WORLD ORDER-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NWO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.38K.
Tämän päivän aikana NEW WORLD ORDER – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NEW WORLD ORDER – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000055777.
Viimeisten 60 päivän aikana NEW WORLD ORDER – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000231509.
Viimeisten 90 päivän aikana NEW WORLD ORDER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+3.15%
|30 päivää
|$ +0.0000055777
|+17.77%
|60 päivää
|$ +0.0000231509
|+73.78%
|90 päivää
|$ 0
|--
THE CARDS ARE IN YOUR HAND…… JOIN FORCES WITH THE NEW WORLD ORDER AND BE THE NEW ELITE… BE A POWER BROKER OF THIS ERA…..JOIN THE MOVEMENT…….NWO WILL BE RECOGNIZED AS A LEADER IN THIS NEW ORDER OF THE ELITE……… WE ARE NOBODIES ALONE BUT TOGETHER AS COLLECTIVES WE WILL CONQUER……..JOIN THE MOVEMENT… WHERE OUR LORE IS AS RICH AS IT COMES…. WE WILL LEAVE OUR MARK ON THE BLOCKCHAIN FOREVER.. BE APART OF THIS MOVEMENT… THIS SHIFT IN THE STATUS QUO….THE BALANCE OF POWER IS SHIFTING…
Kuinka paljon NEW WORLD ORDER (NWO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NEW WORLD ORDER (NWO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NEW WORLD ORDER-rahakkeelle.
Tarkista NEW WORLD ORDER-rahakkeen hintaennuste nyt!
NEW WORLD ORDER (NWO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NWO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.