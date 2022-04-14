New Doge (GNOCCHI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu New Doge (GNOCCHI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

New Doge (GNOCCHI) -rahakkeen tiedot

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit.

Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme.

The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. 

Virallinen verkkosivusto:
https://www.gnocchimeme.com

New Doge (GNOCCHI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu New Doge (GNOCCHI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 66.94K
$ 66.94K$ 66.94K
Kokonaistarjonta:
$ 999.70M
$ 999.70M$ 999.70M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.70M
$ 999.70M$ 999.70M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 66.94K
$ 66.94K$ 66.94K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00157926
$ 0.00157926$ 0.00157926
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00004858
$ 0.00004858$ 0.00004858
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

New Doge (GNOCCHI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

New Doge (GNOCCHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GNOCCHI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GNOCCHI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GNOCCHI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GNOCCHI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GNOCCHI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GNOCCHI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GNOCCHI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.