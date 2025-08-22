Lisätietoja HAGGIS-rahakkeesta

HAGGIS-rahakkeen hintatiedot

HAGGIS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HAGGIS-rahakkeen tokenomiikka

HAGGIS-rahakkeen hintaennuste

New Born Haggis Pygmy Hippo-logo

New Born Haggis Pygmy Hippo – hinta (HAGGIS)

Ei listattu

1HAGGIS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.90%1D
USD
Reaaliaikainen New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) -hintakaavio
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00715708
$ 0.00715708$ 0.00715708

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

-2.95%

-9.49%

-9.49%

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HAGGIS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAGGIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00715708, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HAGGIS on muuttunut -1.06% viimeisen tunnin aikana, -2.95% 24 tunnin aikana ja -9.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.81K
$ 38.81K$ 38.81K

--
----

$ 38.81K
$ 38.81K$ 38.81K

999.66M
999.66M 999.66M

999,655,544.208365
999,655,544.208365 999,655,544.208365

New Born Haggis Pygmy Hippo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HAGGIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.66M ja sen kokonaistarjonta on 999655544.208365. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.81K.

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana New Born Haggis Pygmy Hippo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana New Born Haggis Pygmy Hippo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana New Born Haggis Pygmy Hippo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana New Born Haggis Pygmy Hippo – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.95%
30 päivää$ 0-40.76%
60 päivää$ 0-24.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

New Born Haggis Pygmy Hippo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita New Born Haggis Pygmy Hippo-rahakkeelle.

Tarkista New Born Haggis Pygmy Hippo-rahakkeen hintaennuste nyt!

HAGGIS paikallisiin valuuttoihin

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) -rahakkeen tokenomiikka

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAGGIS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)”

Paljonko New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) on arvoltaan tänään?
HAGGIS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HAGGIS-USD-parin nykyinen hinta?
HAGGIS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on New Born Haggis Pygmy Hippo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HAGGIS markkina-arvo on $ 38.81K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HAGGIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HAGGIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.66M USD.
Mikä oli HAGGIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HAGGIS saavutti ATH-hinnaksi 0.00715708 USD.
Mikä oli HAGGIS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HAGGIS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HAGGIS-rahakkeen treidausvolyymi?
HAGGIS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HAGGIS tänä vuonna korkeammalle?
HAGGIS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HAGGIS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:26:44 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

