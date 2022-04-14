New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen tokenomiikka

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen tiedot

The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.

Virallinen verkkosivusto:
https://kirbyelephant.com/

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 38.35K
$ 38.35K$ 38.35K
Kokonaistarjonta:
$ 999.16M
$ 999.16M$ 999.16M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.16M
$ 999.16M
$ 999.16M$ 999.16M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 38.35K
$ 38.35K
$ 38.35K$ 38.35K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01773507
$ 0.01773507$ 0.01773507
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001832
$ 0.00001832$ 0.00001832
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KIRBY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KIRBY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KIRBY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KIRBY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KIRBY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KIRBY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KIRBY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.