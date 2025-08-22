Lisätietoja KIRBY-rahakkeesta

KIRBY-rahakkeen hintatiedot

KIRBY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KIRBY-rahakkeen tokenomiikka

KIRBY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

New Baby Elephant Houston Zoo-logo

New Baby Elephant Houston Zoo – hinta (KIRBY)

Ei listattu

1KIRBY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:26:34 (UTC+8)

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01773507
$ 0.01773507$ 0.01773507

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

-2.53%

-15.14%

-15.14%

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KIRBY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KIRBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01773507, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KIRBY on muuttunut -1.06% viimeisen tunnin aikana, -2.53% 24 tunnin aikana ja -15.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 33.27K
$ 33.27K$ 33.27K

--
----

$ 33.27K
$ 33.27K$ 33.27K

999.16M
999.16M 999.16M

999,164,916.574104
999,164,916.574104 999,164,916.574104

New Baby Elephant Houston Zoo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 33.27K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KIRBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.16M ja sen kokonaistarjonta on 999164916.574104. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 33.27K.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana New Baby Elephant Houston Zoo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana New Baby Elephant Houston Zoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana New Baby Elephant Houston Zoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana New Baby Elephant Houston Zoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.53%
30 päivää$ 0-23.82%
60 päivää$ 0+11.38%
90 päivää$ 0--

Mikä on New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

New Baby Elephant Houston Zoo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita New Baby Elephant Houston Zoo-rahakkeelle.

Tarkista New Baby Elephant Houston Zoo-rahakkeen hintaennuste nyt!

KIRBY paikallisiin valuuttoihin

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen tokenomiikka

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KIRBY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)”

Paljonko New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) on arvoltaan tänään?
KIRBY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KIRBY-USD-parin nykyinen hinta?
KIRBY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on New Baby Elephant Houston Zoo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KIRBY markkina-arvo on $ 33.27K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KIRBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KIRBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.16M USD.
Mikä oli KIRBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KIRBY saavutti ATH-hinnaksi 0.01773507 USD.
Mikä oli KIRBY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KIRBY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KIRBY-rahakkeen treidausvolyymi?
KIRBY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KIRBY tänä vuonna korkeammalle?
KIRBY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KIRBY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:26:34 (UTC+8)

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.