Lisätietoja XTN-rahakkeesta

XTN-rahakkeen hintatiedot

XTN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XTN-rahakkeen tokenomiikka

XTN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Neutrino Index Token-logo

Neutrino Index Token – hinta (XTN)

Ei listattu

1XTN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03229354
$0.03229354$0.03229354
-4.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Neutrino Index Token (XTN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:14:58 (UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03174701
$ 0.03174701$ 0.03174701
24 h:n matalin
$ 0.03466329
$ 0.03466329$ 0.03466329
24 h:n korkein

$ 0.03174701
$ 0.03174701$ 0.03174701

$ 0.03466329
$ 0.03466329$ 0.03466329

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 0.00802108
$ 0.00802108$ 0.00802108

-0.16%

-4.20%

+0.15%

+0.15%

Neutrino Index Token (XTN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03229354. Viimeisen 24 tunnin aikana XTN on vaihdellut alimmillaan $ 0.03174701 ja korkeimmillaan $ 0.03466329 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XTN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.52, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00802108.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XTN on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -4.20% 24 tunnin aikana ja +0.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Neutrino Index Token (XTN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

--
----

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

101.07M
101.07M 101.07M

101,072,602.245178
101,072,602.245178 101,072,602.245178

Neutrino Index Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 101.07M ja sen kokonaistarjonta on 101072602.245178. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.25M.

Neutrino Index Token (XTN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Neutrino Index Token – USD -hinta muuttui $ -0.0014164522818663.
Viimeisten 30 päivän aikana Neutrino Index Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002366309.
Viimeisten 60 päivän aikana Neutrino Index Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0136206498.
Viimeisten 90 päivän aikana Neutrino Index Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.00377581081443126.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0014164522818663-4.20%
30 päivää$ -0.0002366309-0.73%
60 päivää$ +0.0136206498+42.18%
90 päivää$ +0.00377581081443126+13.24%

Mikä on Neutrino Index Token (XTN)

Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Neutrino Index Token (XTN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Neutrino Index Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Neutrino Index Token (XTN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Neutrino Index Token (XTN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Neutrino Index Token-rahakkeelle.

Tarkista Neutrino Index Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

XTN paikallisiin valuuttoihin

Neutrino Index Token (XTN) -rahakkeen tokenomiikka

Neutrino Index Token (XTN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XTN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Neutrino Index Token (XTN)”

Paljonko Neutrino Index Token (XTN) on arvoltaan tänään?
XTN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03229354 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XTN-USD-parin nykyinen hinta?
XTN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03229354. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Neutrino Index Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XTN markkina-arvo on $ 3.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 101.07M USD.
Mikä oli XTN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XTN saavutti ATH-hinnaksi 2.52 USD.
Mikä oli XTN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XTN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00802108 USD.
Mikä on XTN-rahakkeen treidausvolyymi?
XTN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XTN tänä vuonna korkeammalle?
XTN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XTN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:14:58 (UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.