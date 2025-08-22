Lisätietoja NEU-rahakkeesta

NEU-rahakkeen hintatiedot

NEU-rahakkeen valkoinen paperi

NEU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NEU-rahakkeen tokenomiikka

NEU-rahakkeen hintaennuste

Neutra Finance-logo

Neutra Finance – hinta (NEU)

Ei listattu

1NEU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04836619
$0.04836619$0.04836619
+0.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Neutra Finance (NEU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:26:23 (UTC+8)

Neutra Finance (NEU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04807677
$ 0.04807677$ 0.04807677
24 h:n matalin
$ 0.04847675
$ 0.04847675$ 0.04847675
24 h:n korkein

$ 0.04807677
$ 0.04807677$ 0.04807677

$ 0.04847675
$ 0.04847675$ 0.04847675

$ 3.43
$ 3.43$ 3.43

$ 0.01050565
$ 0.01050565$ 0.01050565

-0.10%

+0.40%

+0.35%

+0.35%

Neutra Finance (NEU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04836619. Viimeisen 24 tunnin aikana NEU on vaihdellut alimmillaan $ 0.04807677 ja korkeimmillaan $ 0.04847675 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.43, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01050565.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEU on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, +0.40% 24 tunnin aikana ja +0.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Neutra Finance (NEU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 95.90K
$ 95.90K$ 95.90K

--
----

$ 288.75K
$ 288.75K$ 288.75K

1.98M
1.98M 1.98M

5,969,985.51260626
5,969,985.51260626 5,969,985.51260626

Neutra Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 95.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NEU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.98M ja sen kokonaistarjonta on 5969985.51260626. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 288.75K.

Neutra Finance (NEU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Neutra Finance – USD -hinta muuttui $ +0.00019168.
Viimeisten 30 päivän aikana Neutra Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0101329683.
Viimeisten 60 päivän aikana Neutra Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0087820861.
Viimeisten 90 päivän aikana Neutra Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.011469395528491664.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00019168+0.40%
30 päivää$ -0.0101329683-20.95%
60 päivää$ -0.0087820861-18.15%
90 päivää$ -0.011469395528491664-19.16%

Mikä on Neutra Finance (NEU)

Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters

Neutra Finance (NEU) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Neutra Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Neutra Finance (NEU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Neutra Finance (NEU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Neutra Finance-rahakkeelle.

Tarkista Neutra Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEU paikallisiin valuuttoihin

Neutra Finance (NEU) -rahakkeen tokenomiikka

Neutra Finance (NEU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Neutra Finance (NEU)”

Paljonko Neutra Finance (NEU) on arvoltaan tänään?
NEU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04836619 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEU-USD-parin nykyinen hinta?
NEU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04836619. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Neutra Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEU markkina-arvo on $ 95.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.98M USD.
Mikä oli NEU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEU saavutti ATH-hinnaksi 3.43 USD.
Mikä oli NEU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01050565 USD.
Mikä on NEU-rahakkeen treidausvolyymi?
NEU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NEU tänä vuonna korkeammalle?
NEU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:26:23 (UTC+8)

