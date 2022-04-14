Neuroni AI (NEURONI) -rahakkeen tokenomiikka

Neuroni AI (NEURONI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Neuroni AI (NEURONI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Neuroni AI (NEURONI) -rahakkeen tiedot

What is Neuroni AI Neuroni AI is an advanced artificial intelligence powered natural language processing model available. Neuroni AI is capable of understanding complex language, recognizing the context of conversations, and providing the most accurate responses

What Makes Neuroni AI Unique? Neuroni is different because they provide unbiased information to theirusers. To do this, they have developed a system that does not simply respond with information drawn from a defined database. They use 3 date sources + an ETHIC checker that compares these information in real time in order to answer with an accuracy that is the most realistic. Moreover, even if Neuroni AI learns from its interactions, it collect absolutely NO user data

History of Neuroni AI Neuroni AI was developed by Adam Saint-Leroix and his team of scientists since the beginning of the year 2021 and was launched on 13th January 2023.

What’s Next for Ethereum Neuroni is focusing on concrete use cases in the near future and, beyond the messaging BOTs and the mobile application under development, plans to extend its integration into the metaverse

What can Neuroni AI (NEURONI) be Used For? The use cases of NEURONI token will be multiple in the future, notably as a utility token in future application development and integration of Neuroni AI with partners. A buyback and burn system has also been put in place to use 50% of the advertising revenues to support the NEURONI price.

Virallinen verkkosivusto:
https://neuroni.ai/
Valkoinen paperi:
https://docs.neuroni.ai/

Neuroni AI (NEURONI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Neuroni AI (NEURONI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.15K
$ 11.15K$ 11.15K
Kokonaistarjonta:
$ 8.50M
$ 8.50M$ 8.50M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 34.41K
$ 34.41K$ 34.41K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.7
$ 1.7$ 1.7
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00340312
$ 0.00340312$ 0.00340312
Nykyinen hinta:
$ 0.00404815
$ 0.00404815$ 0.00404815

Neuroni AI (NEURONI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Neuroni AI (NEURONI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NEURONI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEURONI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NEURONI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEURONI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NEURONI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NEURONI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEURONI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

