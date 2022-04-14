Neurobro (BRO) -rahakkeen tokenomiikka

Neurobro (BRO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Neurobro (BRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Neurobro (BRO) -rahakkeen tiedot

Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process.

Virallinen verkkosivusto:
https://neurobro.ai/
Valkoinen paperi:
https://neurobro.gitbook.io/

Neurobro (BRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Neurobro (BRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M
Kokonaistarjonta:
$ 993.02M
$ 993.02M$ 993.02M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 798.69M
$ 798.69M$ 798.69M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04497111
$ 0.04497111$ 0.04497111
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00142521
$ 0.00142521$ 0.00142521
Nykyinen hinta:
$ 0.00298111
$ 0.00298111$ 0.00298111

Neurobro (BRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Neurobro (BRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BRO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BRO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.