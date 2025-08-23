Lisätietoja NEURAI-rahakkeesta

Neuralis AI – hinta (NEURAI)

Ei listattu

1NEURAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01843675
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Neuralis AI (NEURAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:13:03 (UTC+8)

Neuralis AI (NEURAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.170775
$ 0.00946734
--

--

-9.64%

-9.64%

Neuralis AI (NEURAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01843675. Viimeisen 24 tunnin aikana NEURAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEURAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.170775, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00946734.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEURAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -9.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Neuralis AI (NEURAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.44K
--
$ 18.44K
1.00M
1,000,000.0
Neuralis AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NEURAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.44K.

Neuralis AI (NEURAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Neuralis AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Neuralis AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0086058656.
Viimeisten 60 päivän aikana Neuralis AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0156535787.
Viimeisten 90 päivän aikana Neuralis AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0086058656+46.68%
60 päivää$ +0.0156535787+84.90%
90 päivää$ 0--

Mikä on Neuralis AI (NEURAI)

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities - Advanced Customization: Train Your AI Agents - Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents - AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Neuralis AI (NEURAI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Neuralis AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Neuralis AI (NEURAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Neuralis AI (NEURAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Neuralis AI-rahakkeelle.

Tarkista Neuralis AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEURAI paikallisiin valuuttoihin

Neuralis AI (NEURAI) -rahakkeen tokenomiikka

Neuralis AI (NEURAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEURAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Neuralis AI (NEURAI)”

Paljonko Neuralis AI (NEURAI) on arvoltaan tänään?
NEURAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01843675 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEURAI-USD-parin nykyinen hinta?
NEURAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01843675. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Neuralis AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEURAI markkina-arvo on $ 18.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEURAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEURAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli NEURAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEURAI saavutti ATH-hinnaksi 0.170775 USD.
Mikä oli NEURAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEURAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00946734 USD.
Mikä on NEURAI-rahakkeen treidausvolyymi?
NEURAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NEURAI tänä vuonna korkeammalle?
NEURAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEURAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Neuralis AI (NEURAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.