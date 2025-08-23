Nether – hinta (NTR)
Nether (NTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00119095. Viimeisen 24 tunnin aikana NTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0011825 ja korkeimmillaan $ 0.00119377 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.366465, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NTR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.23% 24 tunnin aikana ja -3.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Nether-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 26000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.97K.
Tämän päivän aikana Nether – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nether – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000025339.
Viimeisten 60 päivän aikana Nether – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000876961.
Viimeisten 90 päivän aikana Nether – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.23%
|30 päivää
|$ -0.0000025339
|-0.21%
|60 päivää
|$ +0.0000876961
|+7.36%
|90 päivää
|$ 0
|--
Nether is a new generation of non-fungible tokens (NFT), which focuses on an entirely new yet immensely important asset that is; PERSONALITY! Nether NFT marketplace will be the world’s first and largest exchange for personality where anyone from celebrities, influencers, to world leaders etc. can create an NFT for their personality, peg tokens to that NFT and allow their fans to buy, sell or exchange those tokens, in order to determine the true value of their personality. The though process behind the creation of Nether NFT was that every day we come across assets that are born, their value soars and then eventually they die. No matter how strong the fundamentals behind an asset are, it is still subjected to ups and downs in the market, and mostly this volatility is fueled by news and rumors generated by people; often famous or influential people. So one might ask the question, if the utility or fundamentals of an asset no longer matter, what is it that matters? The answer is simple; all assets, in whatever market they may be found, are based on a single supreme asset that is human personality. So Nether NFT takes all other variables out of the equation and focuses solely on human personality and its value. Nether has gathered a large community around itself including various famous personalities, their fans and just simply Nether devotees. We are listed on multiple exchanges and are on track as per our roadmap to roll out the mainnet of your project by the end of year. Moreover, we are leveraging various result-oriented marketing tools to expand our community. By January 2023, we aim to have created a community of more than 10 million users who would be buying, selling, owning or exchanging the bits of tokenized personalities every day. We will be creating only 26 million Nether (NTR) tokens.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.