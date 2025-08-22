Lisätietoja NTBILL-rahakkeesta

NTBILL-rahakkeen hintatiedot

NTBILL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NTBILL-rahakkeen tokenomiikka

NTBILL-rahakkeen hintaennuste

Nest Treasury Vault-logo

Nest Treasury Vault – hinta (NTBILL)

Ei listattu

1NTBILL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.011
$1.011$1.011
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Nest Treasury Vault (NTBILL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:01:41 (UTC+8)

Nest Treasury Vault (NTBILL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
24 h:n matalin
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
24 h:n korkein

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

+0.01%

+0.08%

+0.08%

Nest Treasury Vault (NTBILL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.011. Viimeisen 24 tunnin aikana NTBILL on vaihdellut alimmillaan $ 1.011 ja korkeimmillaan $ 1.011 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NTBILL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.011, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NTBILL on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja +0.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nest Treasury Vault (NTBILL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.34M
$ 18.34M$ 18.34M

--
----

$ 18.34M
$ 18.34M$ 18.34M

18.15M
18.15M 18.15M

18,146,378.508944
18,146,378.508944 18,146,378.508944

Nest Treasury Vault-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NTBILL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.15M ja sen kokonaistarjonta on 18146378.508944. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.34M.

Nest Treasury Vault (NTBILL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nest Treasury Vault – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nest Treasury Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0034530705.
Viimeisten 60 päivän aikana Nest Treasury Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0065213544.
Viimeisten 90 päivän aikana Nest Treasury Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.010181.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.01%
30 päivää$ +0.0034530705+0.34%
60 päivää$ +0.0065213544+0.65%
90 päivää$ +0.010181+1.02%

Mikä on Nest Treasury Vault (NTBILL)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns.

Nest Treasury Vault (NTBILL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nest Treasury Vault-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nest Treasury Vault (NTBILL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nest Treasury Vault (NTBILL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nest Treasury Vault-rahakkeelle.

Tarkista Nest Treasury Vault-rahakkeen hintaennuste nyt!

NTBILL paikallisiin valuuttoihin

Nest Treasury Vault (NTBILL) -rahakkeen tokenomiikka

Nest Treasury Vault (NTBILL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NTBILL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nest Treasury Vault (NTBILL)”

Paljonko Nest Treasury Vault (NTBILL) on arvoltaan tänään?
NTBILL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.011 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NTBILL-USD-parin nykyinen hinta?
NTBILL -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.011. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nest Treasury Vault-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NTBILL markkina-arvo on $ 18.34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NTBILL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NTBILL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.15M USD.
Mikä oli NTBILL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NTBILL saavutti ATH-hinnaksi 1.011 USD.
Mikä oli NTBILL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NTBILL-rahakkeen ATL-hinta oli 1.0 USD.
Mikä on NTBILL-rahakkeen treidausvolyymi?
NTBILL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NTBILL tänä vuonna korkeammalle?
NTBILL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NTBILL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:01:41 (UTC+8)

