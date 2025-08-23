Lisätietoja NPAYFI-rahakkeesta

Nest PayFi Vault – hinta (NPAYFI)

Ei listattu

1NPAYFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Nest PayFi Vault (NPAYFI) -hintakaavio
Nest PayFi Vault (NPAYFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h:n matalin
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h:n korkein

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nest PayFi Vault (NPAYFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1. Viimeisen 24 tunnin aikana NPAYFI on vaihdellut alimmillaan $ 1.0 ja korkeimmillaan $ 1.0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NPAYFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NPAYFI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nest PayFi Vault (NPAYFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.13K
$ 3.13K$ 3.13K

--
----

$ 3.13K
$ 3.13K$ 3.13K

3.13K
3.13K 3.13K

3,134.199223
3,134.199223 3,134.199223

Nest PayFi Vault-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NPAYFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.13K ja sen kokonaistarjonta on 3134.199223. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.13K.

Nest PayFi Vault (NPAYFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nest PayFi Vault – USD -hinta muuttui $ 0.0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nest PayFi Vault – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 60 päivän aikana Nest PayFi Vault – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 90 päivän aikana Nest PayFi Vault – USD -hinnan muutos oli $ -0.00006.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0.00.00%
30 päivää$ 0.00000000000.00%
60 päivää$ 0.00000000000.00%
90 päivää$ -0.00006-0.00%

Mikä on Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest PayFi Vault offers exposure to PayUSD, a U.S. dollar-pegged stablecoin designed for seamless digital payments and bridging traditional finance with DeFi. Issued by Paxos Trust Company and fully backed by U.S. dollar deposits, short-term Treasuries, and cash equivalents, PayUSD maintains a stable 1:1 value with the dollar, making it ideal for transactions without the volatility of typical cryptocurrencies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nest PayFi Vault (NPAYFI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nest PayFi Vault-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nest PayFi Vault (NPAYFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nest PayFi Vault (NPAYFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nest PayFi Vault-rahakkeelle.

Tarkista Nest PayFi Vault-rahakkeen hintaennuste nyt!

NPAYFI paikallisiin valuuttoihin

Nest PayFi Vault (NPAYFI) -rahakkeen tokenomiikka

Nest PayFi Vault (NPAYFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NPAYFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nest PayFi Vault (NPAYFI)”

Paljonko Nest PayFi Vault (NPAYFI) on arvoltaan tänään?
NPAYFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NPAYFI-USD-parin nykyinen hinta?
NPAYFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nest PayFi Vault-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NPAYFI markkina-arvo on $ 3.13K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NPAYFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NPAYFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.13K USD.
Mikä oli NPAYFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NPAYFI saavutti ATH-hinnaksi 1.0 USD.
Mikä oli NPAYFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NPAYFI-rahakkeen ATL-hinta oli 1.0 USD.
Mikä on NPAYFI-rahakkeen treidausvolyymi?
NPAYFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NPAYFI tänä vuonna korkeammalle?
NPAYFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NPAYFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.