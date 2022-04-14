Ness Lab (NESS) -rahakkeen tokenomiikka
Ness Lab (NESS) -rahakkeen tiedot
Ness LAB is committed to building an information economy around CoinNess, where the creation, consumption, and distribution of abundant information are powered by the blockchain and Web3 ecosystem, and are able to connect and transcend geographical boundaries.
NESS is the native token of Ness Lab. It is designed to connect users with stakeholders, and offer a unique rewards system to incentivize active participation and contribution to the platform's growth.
The NESS token plays a key role in incentivizing and aligning the interests of all parties within the ecosystem. By creating a system of rewards and incentive system that benefits service providers, users, and business partners alike, NESS can help to foster collaboration and innovation within the ecosystem, ultimately leading to its long-term growth and success.
Ness Lab (NESS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Ness Lab (NESS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Ness Lab (NESS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Ness Lab (NESS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä NESS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NESS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät NESS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NESS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
NESS-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne NESS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NESS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.