Ness Lab (NESS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.05388. Viimeisen 24 tunnin aikana NESS on vaihdellut alimmillaan $ 0.05379 ja korkeimmillaan $ 0.054069 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NESS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.886256, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02948356.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NESS on muuttunut +0.17% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -2.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ness Lab-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NESS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on . Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 0.00.
Tämän päivän aikana Ness Lab – USD -hinta muuttui $ -0.00011911259671418.
Viimeisten 30 päivän aikana Ness Lab – USD -hinnan muutos oli $ -0.0086167320.
Viimeisten 60 päivän aikana Ness Lab – USD -hinnan muutos oli $ -0.0161709074.
Viimeisten 90 päivän aikana Ness Lab – USD -hinnan muutos oli $ +0.01813201526900931.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00011911259671418
|-0.22%
|30 päivää
|$ -0.0086167320
|-15.99%
|60 päivää
|$ -0.0161709074
|-30.01%
|90 päivää
|$ +0.01813201526900931
|+50.72%
Ness LAB is committed to building an information economy around CoinNess, where the creation, consumption, and distribution of abundant information are powered by the blockchain and Web3 ecosystem, and are able to connect and transcend geographical boundaries. NESS is the native token of Ness Lab. It is designed to connect users with stakeholders, and offer a unique rewards system to incentivize active participation and contribution to the platform's growth. The NESS token plays a key role in incentivizing and aligning the interests of all parties within the ecosystem. By creating a system of rewards and incentive system that benefits service providers, users, and business partners alike, NESS can help to foster collaboration and innovation within the ecosystem, ultimately leading to its long-term growth and success.
