1NRV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00225372
$0.00225372$0.00225372
-1.70%1D
USD
Reaaliaikainen Nerve Finance (NRV) -hintakaavio
Nerve Finance (NRV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00216928
$ 0.00216928$ 0.00216928
24 h:n matalin
$ 0.00254278
$ 0.00254278$ 0.00254278
24 h:n korkein

$ 0.00216928
$ 0.00216928$ 0.00216928

$ 0.00254278
$ 0.00254278$ 0.00254278

$ 6.65
$ 6.65$ 6.65

$ 0.00106711
$ 0.00106711$ 0.00106711

-0.14%

-1.55%

-4.47%

-4.47%

Nerve Finance (NRV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00225291. Viimeisen 24 tunnin aikana NRV on vaihdellut alimmillaan $ 0.00216928 ja korkeimmillaan $ 0.00254278 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NRV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.65, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00106711.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NRV on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -1.55% 24 tunnin aikana ja -4.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nerve Finance (NRV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 381.20K
$ 381.20K$ 381.20K

0.00
0.00 0.00

169,203,234.2427796
169,203,234.2427796 169,203,234.2427796

Nerve Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 169203234.2427796. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 381.20K.

Nerve Finance (NRV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nerve Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nerve Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021774794.
Viimeisten 60 päivän aikana Nerve Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021477725.
Viimeisten 90 päivän aikana Nerve Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008384472240853374.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.55%
30 päivää$ +0.0021774794+96.65%
60 päivää$ +0.0021477725+95.33%
90 päivää$ +0.0008384472240853374+59.28%

Mikä on Nerve Finance (NRV)

Nerve Finance is a stableswap AMM built on Binance Smart Chain designed to allow trading stablecoins and pegged synthetic assets quickly with minimal slippage and low fees. $NRV is the governance token of the Nerve Finance protocol.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nerve Finance (NRV) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nerve Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nerve Finance (NRV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nerve Finance (NRV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nerve Finance-rahakkeelle.

Tarkista Nerve Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

NRV paikallisiin valuuttoihin

Nerve Finance (NRV) -rahakkeen tokenomiikka

Nerve Finance (NRV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NRV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nerve Finance (NRV)”

Paljonko Nerve Finance (NRV) on arvoltaan tänään?
NRV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00225291 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NRV-USD-parin nykyinen hinta?
NRV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00225291. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nerve Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NRV markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NRV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NRV saavutti ATH-hinnaksi 6.65 USD.
Mikä oli NRV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NRV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00106711 USD.
Mikä on NRV-rahakkeen treidausvolyymi?
NRV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NRV tänä vuonna korkeammalle?
NRV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NRV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
