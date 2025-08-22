Lisätietoja ND-rahakkeesta

ND-rahakkeen hintatiedot

ND-rahakkeen valkoinen paperi

ND-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ND-rahakkeen tokenomiikka

ND-rahakkeen hintaennuste

Nemesis Downfall-logo

Nemesis Downfall – hinta (ND)

Ei listattu

1ND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Nemesis Downfall (ND) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:13:34 (UTC+8)

Nemesis Downfall (ND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.04%

-2.07%

-2.07%

Nemesis Downfall (ND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ND on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ND on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja -2.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nemesis Downfall (ND) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.80K
$ 11.80K$ 11.80K

--
----

$ 13.34K
$ 13.34K$ 13.34K

17.08B
17.08B 17.08B

19,304,167,310.0
19,304,167,310.0 19,304,167,310.0

Nemesis Downfall-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.08B ja sen kokonaistarjonta on 19304167310.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.34K.

Nemesis Downfall (ND) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nemesis Downfall – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nemesis Downfall – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Nemesis Downfall – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Nemesis Downfall – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.04%
30 päivää$ 0-12.91%
60 päivää$ 0-24.72%
90 päivää$ 0--

Mikä on Nemesis Downfall (ND)

Nemesis Downfall is a play-to-earn, multiplayer, first person shooter video game that offers modern gameplay and uses blockchain as a tool to facilitate in-game economy.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Nemesis Downfall (ND) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Nemesis Downfall-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nemesis Downfall (ND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nemesis Downfall (ND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nemesis Downfall-rahakkeelle.

Tarkista Nemesis Downfall-rahakkeen hintaennuste nyt!

ND paikallisiin valuuttoihin

Nemesis Downfall (ND) -rahakkeen tokenomiikka

Nemesis Downfall (ND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nemesis Downfall (ND)”

Paljonko Nemesis Downfall (ND) on arvoltaan tänään?
ND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ND-USD-parin nykyinen hinta?
ND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nemesis Downfall-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ND markkina-arvo on $ 11.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.08B USD.
Mikä oli ND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ND saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ND-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ND-rahakkeen treidausvolyymi?
ND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ND tänä vuonna korkeammalle?
ND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:13:34 (UTC+8)

