Nelore Coin – hinta (NLC)
-2.92%
-3.78%
+55.10%
+55.10%
Nelore Coin (NLC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00348466. Viimeisen 24 tunnin aikana NLC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00329276 ja korkeimmillaan $ 0.00367001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NLC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01680567, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NLC on muuttunut -2.92% viimeisen tunnin aikana, -3.78% 24 tunnin aikana ja +55.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Nelore Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 345.46M ja sen kokonaistarjonta on 372701468.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.30M.
Tämän päivän aikana Nelore Coin – USD -hinta muuttui $ -0.00013700792494869.
Viimeisten 30 päivän aikana Nelore Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0184152495.
Viimeisten 60 päivän aikana Nelore Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0632599005.
Viimeisten 90 päivän aikana Nelore Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0030671744044613477.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00013700792494869
|-3.78%
|30 päivää
|$ +0.0184152495
|+528.47%
|60 päivää
|$ +0.0632599005
|+1,815.38%
|90 päivää
|$ +0.0030671744044613477
|+734.68%
The First Agricultural token that gives rewards based on real profit. NELORE COIN is an agricultural business token with multiple farms under management focusing on COW production in Brazil that gives rewards based on real profit. The transaction tax goes to a Treasury account where the money is invested on buying or renting farms in Brazil. This way it creates an intrinsic value that should uphold bear markets and grow with bull markets. The selection of farms is very important so it can be the most profitable for the money invested. Those farms produce a profit which is used to buy NLCs from the Liquidity Pool. Coin buying usually happens every month and in the worst case 2 months. Since the start of the project, NELORE COIN already bought 2 farms in Brazil capable of producing 20.000 COWs with a total of 20 hectares of land. The team at NELORE COIN is composed of Agricultural experts with more than 20 years of experience. It was founded by CEO Marcos Rodrigo, Vice President Carlos Junior and CFO Emerson Muller. Now the team consists of more than 10 people and are in the process of hiring several more. Brazil is the biggest exporter of Agricultural products and NELORE COIN is the first real agricultural token based on Brazil with a real company already created. In the future, it aims to be the biggest farm manager in the world combining WEB3 features into a very old-fashioned sector of the global economy. With blockchain technology it aims to tokenize its NELORE COWS through an internal NFT system and create a Marketplace for real-time transactions of multiple Agricultural products. And it aims to record immutable and trusted data onto the blockchain such as the production, distribution, and sales history of every product. Other than that it aims to create a speculative investment market on agricultural products in Brazil, partnering with the biggest farmers in the country. Where users will be able to speculate on prices of Cows, Seeds, Oxes, Chicken a
Kuinka paljon Nelore Coin (NLC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nelore Coin (NLC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nelore Coin-rahakkeelle.
Tarkista Nelore Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!
Nelore Coin (NLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NLC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
