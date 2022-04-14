Neirei (NEIREI) -rahakkeen tokenomiikka

Neirei (NEIREI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Neirei (NEIREI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Neirei (NEIREI) -rahakkeen tiedot

NeiRei is a meme token that is a Chinese twist on Neiro, sister of the OG Doge. It has 0/0 taxes and was built to bring some fun to the crypto market. The Community Takeover (CTO) started on August 26, 2024 and has been thriving since.

The team is full of chads, ready to hustle harder than a street vendor selling dumplings at rush hour! Prepare yourself for a journey packed with more spice than a Sichuan hot pot!

Virallinen verkkosivusto:
https://www.neireitoken.xyz/

Neirei (NEIREI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Neirei (NEIREI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 190.44K
Kokonaistarjonta:
$ 99.27B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 99.27B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 190.44K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Neirei (NEIREI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Neirei (NEIREI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NEIREI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEIREI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NEIREI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEIREI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NEIREI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NEIREI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEIREI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.