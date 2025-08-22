Lisätietoja NEIREI-rahakkeesta

NEIREI-rahakkeen hintatiedot

NEIREI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NEIREI-rahakkeen tokenomiikka

NEIREI-rahakkeen hintaennuste

Neirei-logo

Neirei – hinta (NEIREI)

Ei listattu

1NEIREI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Neirei (NEIREI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:26:01 (UTC+8)

Neirei (NEIREI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.23%

-2.32%

-2.32%

Neirei (NEIREI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NEIREI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEIREI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEIREI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.23% 24 tunnin aikana ja -2.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Neirei (NEIREI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 163.64K
$ 163.64K$ 163.64K

--
----

$ 163.64K
$ 163.64K$ 163.64K

99.27B
99.27B 99.27B

99,269,455,112.80627
99,269,455,112.80627 99,269,455,112.80627

Neirei-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 163.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NEIREI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.27B ja sen kokonaistarjonta on 99269455112.80627. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 163.64K.

Neirei (NEIREI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Neirei – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Neirei – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Neirei – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Neirei – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.23%
30 päivää$ 0+55.96%
60 päivää$ 0+44.91%
90 päivää$ 0--

Mikä on Neirei (NEIREI)

NeiRei is a meme token that is a Chinese twist on Neiro, sister of the OG Doge. It has 0/0 taxes and was built to bring some fun to the crypto market. The Community Takeover (CTO) started on August 26, 2024 and has been thriving since. The team is full of chads, ready to hustle harder than a street vendor selling dumplings at rush hour! Prepare yourself for a journey packed with more spice than a Sichuan hot pot!

Neirei (NEIREI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Neirei-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Neirei (NEIREI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Neirei (NEIREI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Neirei-rahakkeelle.

Tarkista Neirei-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEIREI paikallisiin valuuttoihin

Neirei (NEIREI) -rahakkeen tokenomiikka

Neirei (NEIREI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEIREI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Neirei (NEIREI)”

Paljonko Neirei (NEIREI) on arvoltaan tänään?
NEIREI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEIREI-USD-parin nykyinen hinta?
NEIREI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Neirei-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEIREI markkina-arvo on $ 163.64K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEIREI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEIREI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.27B USD.
Mikä oli NEIREI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEIREI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NEIREI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEIREI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NEIREI-rahakkeen treidausvolyymi?
NEIREI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NEIREI tänä vuonna korkeammalle?
NEIREI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEIREI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:26:01 (UTC+8)

