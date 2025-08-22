Lisätietoja NSASTR-rahakkeesta

NSASTR-rahakkeen hintatiedot

NSASTR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NSASTR-rahakkeen tokenomiikka

NSASTR-rahakkeen hintaennuste

Neemo Staked Astar-logo

Neemo Staked Astar – hinta (NSASTR)

Ei listattu

1NSASTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01353861
$0.01353861$0.01353861
+1.40%1D
USD
Reaaliaikainen Neemo Staked Astar (NSASTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:14:35 (UTC+8)

Neemo Staked Astar (NSASTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01279288
$ 0.01279288$ 0.01279288
24 h:n matalin
$ 0.01354443
$ 0.01354443$ 0.01354443
24 h:n korkein

$ 0.01279288
$ 0.01279288$ 0.01279288

$ 0.01354443
$ 0.01354443$ 0.01354443

$ 0.0567
$ 0.0567$ 0.0567

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+1.41%

+108.20%

+108.20%

Neemo Staked Astar (NSASTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01353861. Viimeisen 24 tunnin aikana NSASTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.01279288 ja korkeimmillaan $ 0.01354443 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NSASTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0567, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NSASTR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +1.41% 24 tunnin aikana ja +108.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Neemo Staked Astar (NSASTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

--
----

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

204.35M
204.35M 204.35M

204,345,784.5065057
204,345,784.5065057 204,345,784.5065057

Neemo Staked Astar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.77M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NSASTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 204.35M ja sen kokonaistarjonta on 204345784.5065057. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.77M.

Neemo Staked Astar (NSASTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Neemo Staked Astar – USD -hinta muuttui $ +0.00018776.
Viimeisten 30 päivän aikana Neemo Staked Astar – USD -hinnan muutos oli $ +0.2174750329.
Viimeisten 60 päivän aikana Neemo Staked Astar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0058349892.
Viimeisten 90 päivän aikana Neemo Staked Astar – USD -hinnan muutos oli $ -0.01857269244040629.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00018776+1.41%
30 päivää$ +0.2174750329+1,606.33%
60 päivää$ -0.0058349892-43.09%
90 päivää$ -0.01857269244040629-57.83%

Mikä on Neemo Staked Astar (NSASTR)

Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.

Neemo Staked Astar (NSASTR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Neemo Staked Astar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Neemo Staked Astar (NSASTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Neemo Staked Astar (NSASTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Neemo Staked Astar-rahakkeelle.

Tarkista Neemo Staked Astar-rahakkeen hintaennuste nyt!

NSASTR paikallisiin valuuttoihin

Neemo Staked Astar (NSASTR) -rahakkeen tokenomiikka

Neemo Staked Astar (NSASTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NSASTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Neemo Staked Astar (NSASTR)”

Paljonko Neemo Staked Astar (NSASTR) on arvoltaan tänään?
NSASTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01353861 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NSASTR-USD-parin nykyinen hinta?
NSASTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01353861. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Neemo Staked Astar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NSASTR markkina-arvo on $ 2.77M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NSASTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NSASTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 204.35M USD.
Mikä oli NSASTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NSASTR saavutti ATH-hinnaksi 0.0567 USD.
Mikä oli NSASTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NSASTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NSASTR-rahakkeen treidausvolyymi?
NSASTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NSASTR tänä vuonna korkeammalle?
NSASTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NSASTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:14:35 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.