Tutustu NBM Lumite (NBMLUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen tiedot

NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours!

NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem.

NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.

Virallinen verkkosivusto:
https://game.nftbattleminers.com/
Valkoinen paperi:
https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite

NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 80.22K
$ 80.22K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 850.00M
$ 850.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 94.38K
$ 94.38K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0001803
$ 0.0001803
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00007463
$ 0.00007463
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NBMLUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NBMLUM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NBMLUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NBMLUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NBMLUM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NBMLUM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NBMLUM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

