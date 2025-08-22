Lisätietoja NBMLUM-rahakkeesta

NBMLUM-rahakkeen hintatiedot

NBMLUM-rahakkeen valkoinen paperi

NBMLUM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NBMLUM-rahakkeen tokenomiikka

NBMLUM-rahakkeen hintaennuste

NBM Lumite-logo

NBM Lumite – hinta (NBMLUM)

Ei listattu

Reaaliaikainen NBM Lumite (NBMLUM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:25:52 (UTC+8)

NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NBMLUM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NBMLUM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NBMLUM on muuttunut -0.71% viimeisen tunnin aikana, -0.46% 24 tunnin aikana ja -8.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 71.14K
$ 71.14K$ 71.14K

--
----

$ 83.69K
$ 83.69K$ 83.69K

850.00M
850.00M 850.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NBM Lumite-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 71.14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NBMLUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 850.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.69K.

NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NBM Lumite – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NBM Lumite – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NBM Lumite – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NBM Lumite – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.46%
30 päivää$ 0-16.74%
60 päivää$ 0-23.69%
90 päivää$ 0--

Mikä on NBM Lumite (NBMLUM)

NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.

NBM Lumite (NBMLUM) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

NBM Lumite-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NBM Lumite (NBMLUM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NBM Lumite (NBMLUM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NBM Lumite-rahakkeelle.

Tarkista NBM Lumite-rahakkeen hintaennuste nyt!

NBMLUM paikallisiin valuuttoihin

NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen tokenomiikka

NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NBMLUM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NBM Lumite (NBMLUM)”

Paljonko NBM Lumite (NBMLUM) on arvoltaan tänään?
NBMLUM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NBMLUM-USD-parin nykyinen hinta?
NBMLUM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NBM Lumite-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NBMLUM markkina-arvo on $ 71.14K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NBMLUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NBMLUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 850.00M USD.
Mikä oli NBMLUM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NBMLUM saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NBMLUM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NBMLUM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NBMLUM-rahakkeen treidausvolyymi?
NBMLUM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NBMLUM tänä vuonna korkeammalle?
NBMLUM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NBMLUM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
NBM Lumite (NBMLUM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

