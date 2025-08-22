Lisätietoja NAZAREAI-rahakkeesta

NazareAI-logo

NazareAI – hinta (NAZAREAI)

Ei listattu

1NAZAREAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen NazareAI (NAZAREAI) -hintakaavio
NazareAI (NAZAREAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00445252
$ 0.00445252$ 0.00445252

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

-0.58%

-11.75%

-11.75%

NazareAI (NAZAREAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NAZAREAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAZAREAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00445252, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAZAREAI on muuttunut +0.91% viimeisen tunnin aikana, -0.58% 24 tunnin aikana ja -11.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NazareAI (NAZAREAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 74.31K
$ 74.31K$ 74.31K

--
----

$ 74.31K
$ 74.31K$ 74.31K

999.88M
999.88M 999.88M

999,875,690.034866
999,875,690.034866 999,875,690.034866

NazareAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 74.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NAZAREAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M ja sen kokonaistarjonta on 999875690.034866. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 74.31K.

NazareAI (NAZAREAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NazareAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NazareAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NazareAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NazareAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.58%
30 päivää$ 0-77.31%
60 päivää$ 0-79.25%
90 päivää$ 0--

Mikä on NazareAI (NAZAREAI)

NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

NazareAI (NAZAREAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NazareAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NazareAI (NAZAREAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NazareAI (NAZAREAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NazareAI-rahakkeelle.

Tarkista NazareAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

NAZAREAI paikallisiin valuuttoihin

NazareAI (NAZAREAI) -rahakkeen tokenomiikka

NazareAI (NAZAREAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAZAREAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NazareAI (NAZAREAI)”

Paljonko NazareAI (NAZAREAI) on arvoltaan tänään?
NAZAREAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAZAREAI-USD-parin nykyinen hinta?
NAZAREAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NazareAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAZAREAI markkina-arvo on $ 74.31K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAZAREAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAZAREAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M USD.
Mikä oli NAZAREAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAZAREAI saavutti ATH-hinnaksi 0.00445252 USD.
Mikä oli NAZAREAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAZAREAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NAZAREAI-rahakkeen treidausvolyymi?
NAZAREAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NAZAREAI tänä vuonna korkeammalle?
NAZAREAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAZAREAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.