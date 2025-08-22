Lisätietoja NVG8-rahakkeesta

NVG8-rahakkeen hintatiedot

NVG8-rahakkeen valkoinen paperi

NVG8-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NVG8-rahakkeen tokenomiikka

NVG8-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Navigate-logo

Navigate – hinta (NVG8)

Ei listattu

1NVG8 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0046097
$0.0046097$0.0046097
-0.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Navigate (NVG8) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:29:50 (UTC+8)

Navigate (NVG8) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00460054
$ 0.00460054$ 0.00460054
24 h:n matalin
$ 0.00474471
$ 0.00474471$ 0.00474471
24 h:n korkein

$ 0.00460054
$ 0.00460054$ 0.00460054

$ 0.00474471
$ 0.00474471$ 0.00474471

$ 0.055605
$ 0.055605$ 0.055605

$ 0.00445011
$ 0.00445011$ 0.00445011

+0.16%

-0.81%

-25.84%

-25.84%

Navigate (NVG8) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0046098. Viimeisen 24 tunnin aikana NVG8 on vaihdellut alimmillaan $ 0.00460054 ja korkeimmillaan $ 0.00474471 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NVG8-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.055605, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00445011.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NVG8 on muuttunut +0.16% viimeisen tunnin aikana, -0.81% 24 tunnin aikana ja -25.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Navigate (NVG8) -rahakkeen markkinatiedot

$ 644.72K
$ 644.72K$ 644.72K

--
----

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

139.86M
139.86M 139.86M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Navigate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 644.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NVG8-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 139.86M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.61M.

Navigate (NVG8) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Navigate – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Navigate – USD -hinnan muutos oli $ -0.0018844184.
Viimeisten 60 päivän aikana Navigate – USD -hinnan muutos oli $ -0.0032076832.
Viimeisten 90 päivän aikana Navigate – USD -hinnan muutos oli $ -0.003847662610474356.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.81%
30 päivää$ -0.0018844184-40.87%
60 päivää$ -0.0032076832-69.58%
90 päivää$ -0.003847662610474356-45.49%

Mikä on Navigate (NVG8)

Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Navigate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Navigate (NVG8) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Navigate (NVG8) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Navigate-rahakkeelle.

Tarkista Navigate-rahakkeen hintaennuste nyt!

NVG8 paikallisiin valuuttoihin

Navigate (NVG8) -rahakkeen tokenomiikka

Navigate (NVG8) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NVG8-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Navigate (NVG8)”

Paljonko Navigate (NVG8) on arvoltaan tänään?
NVG8-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0046098 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NVG8-USD-parin nykyinen hinta?
NVG8 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0046098. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Navigate-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NVG8 markkina-arvo on $ 644.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NVG8-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NVG8-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 139.86M USD.
Mikä oli NVG8-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NVG8 saavutti ATH-hinnaksi 0.055605 USD.
Mikä oli NVG8-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NVG8-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00445011 USD.
Mikä on NVG8-rahakkeen treidausvolyymi?
NVG8-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NVG8 tänä vuonna korkeammalle?
NVG8 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NVG8-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:29:50 (UTC+8)

Navigate (NVG8) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.