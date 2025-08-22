Lisätietoja NDEPS-rahakkeesta

Native Decentralized Euro Protocol Share – hinta (NDEPS)

$0.380954
0.00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:01:19 (UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.421108
$ 0.378816
+0.03%

+0.03%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.380954. Viimeisen 24 tunnin aikana NDEPS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NDEPS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.421108, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.378816.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NDEPS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +0.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) -rahakkeen markkinatiedot

Native Decentralized Euro Protocol Share-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NDEPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.79M ja sen kokonaistarjonta on 13785434.09629215. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.25M.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Native Decentralized Euro Protocol Share – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Native Decentralized Euro Protocol Share – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009315468.
Viimeisten 60 päivän aikana Native Decentralized Euro Protocol Share – USD -hinnan muutos oli $ -0.0281033194.
Viimeisten 90 päivän aikana Native Decentralized Euro Protocol Share – USD -hinnan muutos oli $ -0.03279167011831204.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0009315468-0.24%
60 päivää$ -0.0281033194-7.37%
90 päivää$ -0.03279167011831204-7.92%

Mikä on Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Native Decentralized Euro Protocol Share-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Native Decentralized Euro Protocol Share-rahakkeelle.

NDEPS paikallisiin valuuttoihin

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) -rahakkeen tokenomiikka

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NDEPS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)”

Paljonko Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) on arvoltaan tänään?
NDEPS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.380954 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NDEPS-USD-parin nykyinen hinta?
NDEPS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.380954. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Native Decentralized Euro Protocol Share-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NDEPS markkina-arvo on $ 5.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NDEPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NDEPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.79M USD.
Mikä oli NDEPS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NDEPS saavutti ATH-hinnaksi 0.421108 USD.
Mikä oli NDEPS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NDEPS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.378816 USD.
Mikä on NDEPS-rahakkeen treidausvolyymi?
NDEPS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NDEPS tänä vuonna korkeammalle?
NDEPS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NDEPS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:01:19 (UTC+8)

