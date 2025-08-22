Lisätietoja NASF-rahakkeesta

NASF-rahakkeen hintatiedot

NASF-rahakkeen valkoinen paperi

NASF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NASF-rahakkeen tokenomiikka

NASF-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Nash Smart Finance-logo

Nash Smart Finance – hinta (NASF)

Ei listattu

1NASF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02802972
$0.02802972$0.02802972
-1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Nash Smart Finance (NASF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:25:43 (UTC+8)

Nash Smart Finance (NASF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02801211
$ 0.02801211$ 0.02801211
24 h:n matalin
$ 0.02845754
$ 0.02845754$ 0.02845754
24 h:n korkein

$ 0.02801211
$ 0.02801211$ 0.02801211

$ 0.02845754
$ 0.02845754$ 0.02845754

$ 0.02965748
$ 0.02965748$ 0.02965748

$ 0.00595173
$ 0.00595173$ 0.00595173

-0.69%

-1.02%

+6.36%

+6.36%

Nash Smart Finance (NASF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02802972. Viimeisen 24 tunnin aikana NASF on vaihdellut alimmillaan $ 0.02801211 ja korkeimmillaan $ 0.02845754 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NASF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02965748, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00595173.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NASF on muuttunut -0.69% viimeisen tunnin aikana, -1.02% 24 tunnin aikana ja +6.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nash Smart Finance (NASF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 280.30K
$ 280.30K$ 280.30K

--
----

$ 280.30K
$ 280.30K$ 280.30K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Nash Smart Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 280.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NASF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 280.30K.

Nash Smart Finance (NASF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nash Smart Finance – USD -hinta muuttui $ -0.00029038455908677.
Viimeisten 30 päivän aikana Nash Smart Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0291726010.
Viimeisten 60 päivän aikana Nash Smart Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0566433439.
Viimeisten 90 päivän aikana Nash Smart Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00029038455908677-1.02%
30 päivää$ +0.0291726010+104.08%
60 päivää$ +0.0566433439+202.08%
90 päivää$ 0--

Mikä on Nash Smart Finance (NASF)

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nash Smart Finance (NASF) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Nash Smart Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nash Smart Finance (NASF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nash Smart Finance (NASF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nash Smart Finance-rahakkeelle.

Tarkista Nash Smart Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

NASF paikallisiin valuuttoihin

Nash Smart Finance (NASF) -rahakkeen tokenomiikka

Nash Smart Finance (NASF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NASF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nash Smart Finance (NASF)”

Paljonko Nash Smart Finance (NASF) on arvoltaan tänään?
NASF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02802972 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NASF-USD-parin nykyinen hinta?
NASF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02802972. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nash Smart Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NASF markkina-arvo on $ 280.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NASF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NASF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M USD.
Mikä oli NASF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NASF saavutti ATH-hinnaksi 0.02965748 USD.
Mikä oli NASF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NASF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00595173 USD.
Mikä on NASF-rahakkeen treidausvolyymi?
NASF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NASF tänä vuonna korkeammalle?
NASF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NASF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:25:43 (UTC+8)

Nash Smart Finance (NASF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.