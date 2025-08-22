Lisätietoja NAOS-rahakkeesta

NAOS-rahakkeen hintatiedot

NAOS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NAOS-rahakkeen tokenomiikka

NAOS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

NAOS Finance-logo

NAOS Finance – hinta (NAOS)

Ei listattu

1NAOS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00319524
$0.00319524$0.00319524
-0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen NAOS Finance (NAOS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:25:28 (UTC+8)

NAOS Finance (NAOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00306178
$ 0.00306178$ 0.00306178
24 h:n matalin
$ 0.00328111
$ 0.00328111$ 0.00328111
24 h:n korkein

$ 0.00306178
$ 0.00306178$ 0.00306178

$ 0.00328111
$ 0.00328111$ 0.00328111

$ 3.44
$ 3.44$ 3.44

$ 0.00104796
$ 0.00104796$ 0.00104796

+1.42%

+0.45%

-3.24%

-3.24%

NAOS Finance (NAOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00320038. Viimeisen 24 tunnin aikana NAOS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00306178 ja korkeimmillaan $ 0.00328111 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.44, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00104796.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAOS on muuttunut +1.42% viimeisen tunnin aikana, +0.45% 24 tunnin aikana ja -3.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NAOS Finance (NAOS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 267.32K
$ 267.32K$ 267.32K

--
----

$ 695.66K
$ 695.66K$ 695.66K

84.22M
84.22M 84.22M

219,177,127.4910942
219,177,127.4910942 219,177,127.4910942

NAOS Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 267.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NAOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.22M ja sen kokonaistarjonta on 219177127.4910942. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 695.66K.

NAOS Finance (NAOS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NAOS Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NAOS Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006887294.
Viimeisten 60 päivän aikana NAOS Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021966877.
Viimeisten 90 päivän aikana NAOS Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011697371844304913.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.45%
30 päivää$ +0.0006887294+21.52%
60 päivää$ +0.0021966877+68.64%
90 päivää$ +0.0011697371844304913+57.60%

Mikä on NAOS Finance (NAOS)

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

NAOS Finance (NAOS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NAOS Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NAOS Finance (NAOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NAOS Finance (NAOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NAOS Finance-rahakkeelle.

Tarkista NAOS Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

NAOS paikallisiin valuuttoihin

NAOS Finance (NAOS) -rahakkeen tokenomiikka

NAOS Finance (NAOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NAOS Finance (NAOS)”

Paljonko NAOS Finance (NAOS) on arvoltaan tänään?
NAOS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00320038 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAOS-USD-parin nykyinen hinta?
NAOS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00320038. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NAOS Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAOS markkina-arvo on $ 267.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.22M USD.
Mikä oli NAOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAOS saavutti ATH-hinnaksi 3.44 USD.
Mikä oli NAOS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAOS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00104796 USD.
Mikä on NAOS-rahakkeen treidausvolyymi?
NAOS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NAOS tänä vuonna korkeammalle?
NAOS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAOS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:25:28 (UTC+8)

NAOS Finance (NAOS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.