NAMI Protocol (NAMI) -rahakkeen tokenomiikka
NAMI Protocol (NAMI) -rahakkeen tiedot
NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.
NAMI Protocol (NAMI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu NAMI Protocol (NAMI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
NAMI Protocol (NAMI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
NAMI Protocol (NAMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä NAMI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NAMI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät NAMI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NAMI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
NAMI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne NAMI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NAMI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.