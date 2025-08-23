Lisätietoja NAME-rahakkeesta

NAME-rahakkeen hintatiedot

NAME-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NAME-rahakkeen tokenomiikka

NAME-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Nameless-logo

Nameless – hinta (NAME)

Ei listattu

1NAME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Nameless (NAME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:11:57 (UTC+8)

Nameless (NAME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Nameless (NAME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NAME on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAME on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nameless (NAME) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.85K
$ 5.85K$ 5.85K

--
----

$ 5.85K
$ 5.85K$ 5.85K

998.80M
998.80M 998.80M

998,802,182.446798
998,802,182.446798 998,802,182.446798

Nameless-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.80M ja sen kokonaistarjonta on 998802182.446798. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.85K.

Nameless (NAME) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nameless – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nameless – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Nameless – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Nameless – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+2.41%
60 päivää$ 0-0.59%
90 päivää$ 0--

Mikä on Nameless (NAME)

Just a Nameless guy, wandering the universe in search of purpose, I accidentally stumbled upon the peculiar realm of digital currencies known as cryptocurrency. My journey to the endless odyssey was sparked by my artistic creator cosasdelkevin. The project is the artistic visual representation of our artist kevin's inner self. Nameless is way for Kevin to help relate everyone together, Nameless has no name so it can be interpretted in any way shape or form. Our goal is to support Kevin in his art journey by helping his with the power of community and cryptocurrency!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nameless (NAME) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nameless-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nameless (NAME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nameless (NAME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nameless-rahakkeelle.

Tarkista Nameless-rahakkeen hintaennuste nyt!

NAME paikallisiin valuuttoihin

Nameless (NAME) -rahakkeen tokenomiikka

Nameless (NAME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nameless (NAME)”

Paljonko Nameless (NAME) on arvoltaan tänään?
NAME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAME-USD-parin nykyinen hinta?
NAME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nameless-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAME markkina-arvo on $ 5.85K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.80M USD.
Mikä oli NAME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAME saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NAME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAME-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NAME-rahakkeen treidausvolyymi?
NAME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NAME tänä vuonna korkeammalle?
NAME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:11:57 (UTC+8)

Nameless (NAME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.