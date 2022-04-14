NAINCY (NAINCY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu NAINCY (NAINCY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
NAINCY (NAINCY) -rahakkeen tiedot

nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure.

Virallinen verkkosivusto:
https://naincy.ai/
Valkoinen paperi:
https://naincy.gitbook.io/naincyai-litepaper

NAINCY (NAINCY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu NAINCY (NAINCY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 437.95K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 546.65M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 801.16K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00685702
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00080116
NAINCY (NAINCY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

NAINCY (NAINCY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NAINCY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NAINCY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NAINCY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NAINCY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NAINCY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NAINCY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NAINCY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.