Nafter-logo

Nafter – hinta (NAFT)

Ei listattu

1NAFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0004076
$0.0004076$0.0004076
-0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Nafter (NAFT) -hintakaavio
Nafter (NAFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.365373
$ 0.365373$ 0.365373

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.76%

+8.97%

+8.97%

Nafter (NAFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NAFT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.365373, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAFT on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.76% 24 tunnin aikana ja +8.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nafter (NAFT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 179.83K
$ 179.83K$ 179.83K

--
----

$ 407.60K
$ 407.60K$ 407.60K

441.20M
441.20M 441.20M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nafter-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 179.83K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NAFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 441.20M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 407.60K.

Nafter (NAFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nafter – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Nafter – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Nafter – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Nafter – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.76%
30 päivää$ 0+12.16%
60 päivää$ 0+39.50%
90 päivää$ 0--

Mikä on Nafter (NAFT)

The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before!

Nafter (NAFT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nafter-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nafter (NAFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nafter (NAFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nafter-rahakkeelle.

Tarkista Nafter-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nafter (NAFT) -rahakkeen tokenomiikka

Nafter (NAFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nafter (NAFT)”

Paljonko Nafter (NAFT) on arvoltaan tänään?
NAFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAFT-USD-parin nykyinen hinta?
NAFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nafter-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAFT markkina-arvo on $ 179.83K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 441.20M USD.
Mikä oli NAFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAFT saavutti ATH-hinnaksi 0.365373 USD.
Mikä oli NAFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NAFT-rahakkeen treidausvolyymi?
NAFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NAFT tänä vuonna korkeammalle?
NAFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Nafter (NAFT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.