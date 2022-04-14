MYST ($MYST) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MYST ($MYST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Myst is built on a core commitment to privacy by design, ensuring that every digital interaction—whether a transaction, conversation, or activity—occurs within a secure and private ecosystem. By leveraging cutting-edge AI technologies and advanced cryptographic methods, Myst offers a seamless and intuitive user experience where privacy is guaranteed at every step. Our mission is to make sophisticated privacy tools universally accessible, regardless of technical expertise, bridging the gap between advanced cryptographic technologies and everyday use.

At Myst, we believe privacy is not a privilege but a fundamental right. Privacy empowers individuals to take control of their digital lives, free from the fear of data breaches or malicious attacks. By integrating state-of-the-art privacy tools and AI-driven solutions, we enable users to communicate, transact, and interact securely within a decentralized ecosystem where security is ingrained in the fabric of every interaction.

Our vision extends beyond technology. We aim to foster a robust and trustworthy community grounded in transparency and collaboration. Myst is dedicated to setting new standards for privacy and security in the crypto space, leading the charge in revolutionizing how digital privacy is perceived and implemented. By making privacy tools accessible to all, we empower users to navigate a more secure digital future confidently. Myst invites everyone to join us in pioneering a future where privacy is both a right and a reality for all.

https://www.mystprivacy.xyz/

MYST ($MYST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MYST ($MYST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 519.19K
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 100.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 519.19K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.085968
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00059222
Nykyinen hinta:
$ 0.00518426
MYST ($MYST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MYST ($MYST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $MYST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $MYST-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $MYST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $MYST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

$MYST-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne $MYST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $MYST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

