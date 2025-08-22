Lisätietoja MTK-rahakkeesta

MTK-rahakkeen hintatiedot

MTK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MTK-rahakkeen tokenomiikka

MTK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

My Token-logo

My Token – hinta (MTK)

Ei listattu

1MTK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+6.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen My Token (MTK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:24:43 (UTC+8)

My Token (MTK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00002356
$ 0.00002356$ 0.00002356
24 h:n matalin
$ 0.00002649
$ 0.00002649$ 0.00002649
24 h:n korkein

$ 0.00002356
$ 0.00002356$ 0.00002356

$ 0.00002649
$ 0.00002649$ 0.00002649

$ 0.00198693
$ 0.00198693$ 0.00198693

$ 0.00001921
$ 0.00001921$ 0.00001921

-1.32%

+6.38%

-11.03%

-11.03%

My Token (MTK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002564. Viimeisen 24 tunnin aikana MTK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002356 ja korkeimmillaan $ 0.00002649 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MTK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00198693, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001921.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MTK on muuttunut -1.32% viimeisen tunnin aikana, +6.38% 24 tunnin aikana ja -11.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

My Token (MTK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 25.82K
$ 25.82K$ 25.82K

--
----

$ 25.82K
$ 25.82K$ 25.82K

998.16M
998.16M 998.16M

998,157,337.930708
998,157,337.930708 998,157,337.930708

My Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MTK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.16M ja sen kokonaistarjonta on 998157337.930708. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.82K.

My Token (MTK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana My Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana My Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000086601.
Viimeisten 60 päivän aikana My Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000022634.
Viimeisten 90 päivän aikana My Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.00005056549282954881.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.38%
30 päivää$ -0.0000086601-33.77%
60 päivää$ -0.0000022634-8.82%
90 päivää$ -0.00005056549282954881-66.35%

Mikä on My Token (MTK)

A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

My Token (MTK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

My Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon My Token (MTK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko My Token (MTK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita My Token-rahakkeelle.

Tarkista My Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

MTK paikallisiin valuuttoihin

My Token (MTK) -rahakkeen tokenomiikka

My Token (MTK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MTK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”My Token (MTK)”

Paljonko My Token (MTK) on arvoltaan tänään?
MTK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002564 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MTK-USD-parin nykyinen hinta?
MTK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002564. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on My Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MTK markkina-arvo on $ 25.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MTK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MTK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.16M USD.
Mikä oli MTK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MTK saavutti ATH-hinnaksi 0.00198693 USD.
Mikä oli MTK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MTK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001921 USD.
Mikä on MTK-rahakkeen treidausvolyymi?
MTK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MTK tänä vuonna korkeammalle?
MTK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MTK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:24:43 (UTC+8)

My Token (MTK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.