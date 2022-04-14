MXS Games (XSEED) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MXS Games (XSEED) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

MXS Games (XSEED) -rahakkeen tiedot

MXS Games

Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices.

TLDR

Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise.

MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).

Virallinen verkkosivusto:
https://www.metaxseed.io/
Valkoinen paperi:
https://metaxseed.gitbook.io/metaxseed-games-studio-usdxseed/

MXS Games (XSEED) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MXS Games (XSEED) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 158.76K
$ 158.76K
Kokonaistarjonta:
$ 43.90B
$ 43.90B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 7.99B
$ 7.99B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 872.67K
$ 872.67K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00160571
$ 0.00160571
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0000156
$ 0.0000156
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

MXS Games (XSEED) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MXS Games (XSEED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XSEED-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XSEED-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XSEED-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XSEED-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

XSEED-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XSEED-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XSEED-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.